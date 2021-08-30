В Голованово водитель мопеда сбил пенсионера

. Фото: Василий Вахрин

В Голованово водитель мопеда сбил 71-летнего пенсионера.

Как сообщает источник «КП-Пермь», ДТП произошло в 19:00 29 августа в районе дома по адресу улица Сестрорецкая, 21А. Пострадавший пешеход госпитализирован в одну из пермских больниц.

Еще один наезд произошел примерно в то же время, но в городском центре. По информации источника, под колеса автомобиля в районе дома на Комсомольском проспекте, 86 попала 17-летняя девушка. Пострадавшей рекомендовано амбулаторное лечение.

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