В Голованово водитель мопеда сбил пенсионера

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Фото: Василий Вахрин
В Голованово водитель мопеда сбил 71-летнего пенсионера.
Как сообщает источник «КП-Пермь», ДТП произошло в 19:00 29 августа в районе дома по адресу улица Сестрорецкая, 21А. Пострадавший пешеход госпитализирован в одну из пермских больниц.
Еще один наезд произошел примерно в то же время, но в городском центре. По информации источника, под колеса автомобиля в районе дома на Комсомольском проспекте, 86 попала 17-летняя девушка. Пострадавшей рекомендовано амбулаторное лечение.
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