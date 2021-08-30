В Перми детям без взрослых запретят посещать по ночам набережные и пляжи

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В Перми несовершеннолетним без сопровождения взрослых запретят посещать набережные и пляжи в ночное время суток. Проект документа опубликован на сайте пермской мэрии.

Так, детям до 16 лет без сопровождения родителей запретят посещать пляжи, берега рек, а также набережные и мосты. Данное ограничение будет действовать с 23:00 часов до 6:00 с 1 мая по 30 сентября и с 22:00 до 6:00 в период с 1 октября по 30 апреля.

Помимо этого, подросткам до 18 лет предлагается запретить посещать кальянные.