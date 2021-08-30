В Перми пройдет очередной Марафон «Дума онлайн»

. Фото: архив "КП"

31 августа в Перми пройдет IV Марафон «Дума онлайн». Эта акция позволяет пермякам обратиться к депутатам, задать им свои вопросы по насущным проблемам , не нарушая меры безопасности.

В течение дня с 10.00 до 17.00 депутаты Пермской городской Думы будут отвечать на звонки горожан. Вопросы можно задать по телефону 2-059-059.

Напомним, что в ходе III Марафона «Дума онлайн» 27 мая в call-центр поступило 69 телефонных звонков и 96 вопросов по поводу ЖКХ, благоустройства, социальной защиты и работы общественного транспорта. Во время Марафона депутаты ответили на 17 вопросов, 79 – поставлены на контроль. Все вопросы, поставленные на контроль, отработаны в полном объеме до получения результата. О результатах работы всем позвонившим отправлена информация.

В IV Марафоне будут участвовать:

10.00 – 11.00 - председатель комитета Пермской городской Думы по местному самоуправлению и регламенту Наталья Михайловна Рослякова

11.00 - 12.00 - руководитель Пермской городской Думы Дмитрий Васильевич Малютин

12.00 – 13.00 - заместитель руководителя Пермской городской Думы Наталья Николаевна Мельник

13.00 – 14.00 - председатель комитета Пермской городской Думы по экономическому развитию Арсен Давидович Болквадзе

14.00 - 15.00 - заместитель председателя комитета Пермской городской Думы по экономическому развитию Алексей Юрьевич Оборин

15.00 – 16.00 - депутат Пермской городской Думы Денис Вячеславович Ушаков

16.00 – 17.00 - председатель комитета Пермской городской Думы по социальной политике Василий Владимирович Кузнецов