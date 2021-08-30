В Прикамье вакцинацию от COVID-19 завершило более 525 тысяч человек

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В Пермском крае количество полностью вакцинированных от COVID-19 жителей края достигло 526,3 тыс. человек. Первую прививку поставили 670,2 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе администрации губернатора региона.

Сегодня в Прикамье доставлено 22 800 комплектов препарата «ГамКовидВак» («Спутник V»), предназначенного для вакцинации от COVID-19. Партию распределят между поликлиниками и частными медорганизациями региона, которые участвуют в иммунизации населения.

Всего за период иммунизации на территорию Пермского края поступило 853 739 комплектов вакцины. Из них 686 993 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 107 156 – «Спутник Лайт», 50 960 – «ЭпиВакКорона», 8 630 – «КовиВак».