Краевой минздрав увеличил мощность лабораторий для ПЦР-тестирования

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В августе в Пермском крае открылись три новые лаборатории для проведения ПЦР-тестов. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, они начали работу в больницах Краснокамска, Кунгура, а также в Клинической больнице Свердловского района Перми. Их общая мощность составляет 2 176 исследований в сутки.

В новых лабораториях будут обрабатывать мазки на наличие COVID-19, взятые у жителей территорий Прикамья. В Краснокамск будут возить биоматериалы пациентов Большой Сосновы, Верещагино, Карагая, Нытвы, Оханска, Сивы и Частых. Лаборатории в Кунгуре предстоит делать ПЦР-исследования для диагностики жителей Октябрьского, Березовки, Орды, Суксуна, Уинского, Кишерти. В лабораторию Клинической больницы Свердловского района будут отправлять мазки от пациентов Пермского района.

Отметим, что ранее минздрав располагал только четырьмя лабораториями для исследования ПЦР-тестов. На сегодня общая мощность всех ПЦР-лабораторий, действующих в Пермском крае, составляет 8 376 исследований в сутки.