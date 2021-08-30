Под конец лета: в Перми 31 августа откроется сельскохозяйственная ярмарка

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В последний день лета, 31 августа, в Свердловском районе откроется сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщает администрация Перми.

Ярмарка пройдет на новой площадке — около памятника «МиГ на взлёте». На ней можно будет купить картофель и овощи (свежие огурцы и томаты, лук, свёклу, чеснок), зелень, мясо и мясные деликатесы, колбасы, куриное яйцо и многое другое.

Гости ярмарки смогут познакомиться с продукцией местного производства, попробовать и приобрести качественные продукты питания и товары по сниженным ценам. Работа ярмарки продлится до 2 сентября. Режим работы: с 11:00 до 19:00.