Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2021 7:31

Под конец лета: в Перми 31 августа откроется сельскохозяйственная ярмарка

Торговый комплекс впервые разместится на новой площадке
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В последний день лета, 31 августа, в Свердловском районе откроется сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщает администрация Перми.

Ярмарка пройдет на новой площадке — около памятника «МиГ на взлёте». На ней можно будет купить картофель и овощи (свежие огурцы и томаты, лук, свёклу, чеснок), зелень, мясо и мясные деликатесы, колбасы, куриное яйцо и многое другое.

Гости ярмарки смогут познакомиться с продукцией местного производства, попробовать и приобрести качественные продукты питания и товары по сниженным ценам. Работа ярмарки продлится до 2 сентября. Режим работы: с 11:00 до 19:00.