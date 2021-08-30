«Звезда» уверенно обыграла «Носту»

Фото: ФК "Звезда"

Пермский ФК «Звезда» уверенно обыграл новотроицкую «Носту». Игра состоялась в Перми вечером 29 августа и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет в первом тайме открыл Александр Субботин. За восемь минут до конца встречи преимущество хозяев удвоил Вадим Конюхов.

В следующем туре «Звезда» сыграет на выезде против туймазинского «Спартака». Матч состоится 5 сентября (0+).

Подопечные Константина Парамонова поднялись на 8-е место группы «4» ФНЛ-2 и имеют в активе 10 очков. Ранее клуб потерпел две неудачи в Сибири, проиграв омскому «Иртышу» (0:1) и барнаульскому «Динамо» (1:3).