Центровой Артем Забелин вернулся в «Парму»

Фото: БК "Парма"

Российский центровой Артем Забелин официально стал игроком пермского БК «Парма». О возвращении 33-летнего баскетболиста в стан пермяков сообщила пресс-служба клуба.

Артем Забелин является одним из самых опытных игроков Единой Лиги ВТБ. Имеет большой опыт выступления в Единой Лиге ВТБ за московский ЦСКА, БК «Локомотив-Кубань» (Краснодар) и БК «Автодор» из Саратова. Он становился чемпионом и бронзовым призером Евролиги, чемпионом Единой Лиги ВТБ, трехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка России.

Сезон 2019/2020 Артем провел в составе «Пармы», но получил серьезную травму колена и позже покинул клуб. За 15 игр он в среднем набирал 10,4 очка, 3,7 подбора и 0,9 передач.

В прошлом сезоне он выступил в 17 матчах за клуб Суперлиги-1 «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), в среднем набирая 4,7 очка и 2,5 подбора за 10,5 минуты на паркете.