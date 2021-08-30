В Прикамье на неделе потеплеет до +25 градусов

. Фото: Василий Вахрин

Погода в Пермском крае на грядущей рабочей неделе ожидается контрастной. В начале недели будет преобладать сухая и прохладная погода с возможностью ночных заморозков. Во второй половине недели потеплеет, пройдут дожди. В среднем температура воздуха ожидается около климатической нормы, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и Я».

В понедельник сохранится сухая, но прохладная погода. Ночами не исключены заморозки.

Самым холодным днем будет вторник. Днем столбик термометра по всему региону не поднимется выше +10…+15°.

В среду в регион начнет поступать теплый воздух. По югу Прикамья дневная температура вновь повысится до +20°, без сильных осадков не ожидается.

В четверг днем воздух прогреется до +20…+25°. В пятницу на юго-востоке сохранится тёплая погода, в то время как по северным и западным районам температура не поднимется выше +10…+15°.