Диагноз коронавирус определен у жителей 29 территорий Пермского края

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые заболевшие обнаружены в 29 территориях региона. Больше всего в Перми – 187. На втором месте Чайковский округ, где обнаружено 50 инфицированных. Третье место занимает Пермский район, в котором заболели 32 жителя.

Также заболевшие обнаружены: в Чусовском округе - 31, в Лысьвенском округе – 29, в Добрянском – 27, в Березниках – 20, в Октябрьском округе - 19, в Соликамском округе - 14, в Осинском – 13, в Чердынском – 9, в Кудымкарском и Куединском округах - по 6 заболевших, еще по 4 – в Бардымском и Краснокамском, в Губахе - 3.

По 2 инфицированных зафиксировано в Кунгурском районе, Березовском и Гремячинском округах. По одному инфицированному выявлено в десяти территориях Пермского края. Это Кунгур, Кудымкар, Карагайский, Очерский, Юрлинский, Нытвенский, Юсьвенский, Суксунский, Кишертский и Чернушинский округа.

Всего в Пермском крае выявлено 86821 заболевших.