Ушла из больницы и пропала. В Перми объявлен сбор на поиски Натальи Реутовой

Фото: поисковый отряд "Регион59"

Жительница Березников 48-летняя Наталья Реутова ушла из больницы на улице Советской Армии в Перми вечером во вторник, 24 августа. И с тех пор неизвестно, где она находится. Женщина нуждается в медицинской помощи, предупреждают волонтеры поискового отряда "Регион59".

В воскресенье 29 августа в 18 часов объявляется сбор на поиски пропавшей. Место сбора: Пермь, ул. Советской Армии 12.

Приметы Натальи Реутовой - высокая худощавая женщина, с русыми волосами и серо-голубыми глазами, была одета в синий спортивный костюм.

Всех, кому известно местонахождение Натальи Реутовой, волонтеры просят сообщать по телефонам: 102 - полиция; 8-982-498-43-21- инфорг Валерий; координатор на месте - 8-982-477-76-05 - Павлина.