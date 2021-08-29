В Перми перенесли остановку «ДК им. Гагарина»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начиная с субботы, 28 августа, автобусы маршрутов №10 и №55 на остановке «ДК им. Гагарина», расположенной на улице Мира, больше не останавливаются. Как сообщили в МКУ «Гортранс», посадка и высадка пассажиров теперь производится на остановке под тем же названием, «ДК им. Гагарина», но только находящейся на улице Братьев Игнатовых.

- Остальные автобусы, следующие по улице Мира, совершают посадку и высадку пассажиров на остановке, расположенной напротив ДК им. Гагарина, - отметили в ведомстве.