Пока жены не было дома - пермяк четыре года насиловал свою маленькую дочь

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Четыре года житель Кировского района Перми регулярно насиловал свою маленькую дочь. С конца 2014 года по май 2018 года он пользовался моментом, когда жены не было дома, и совершал в отношении своей дочери преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, сообщает следственный комитет.

Следователям удалось доказать четыре таких эпизода. Пермяку предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

По этой статье уголовного кодекса ему грозит до 20 лет лишения свободы.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.