Количество зараженных коронавирусом в Пермском крае начало снижаться

В крае продолжается массовая вакцинация. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает Роспотребнадзор, за 29 августа в Пермском крае выявлено 470 новых случаев заражения COVID-19: 109 человек проходят лечение в больницах, 298 – амбулаторно на дом. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 86 821.

В числе новых инфицированных 76 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 43 человека, от 30 до 49 лет – 132 человека, 154 в возрасте 50-64 и 65 человек старше 65 лет.

В больницах остаются 3442 человека.

При этом количество зараженных коронавирусом начало постепенно снижаться – 27 и 28 августа их было 473, а 26 августа – 475.

В крае продолжается массовая вакцинация. Накануне в Прикамье доставлено 18 000 комплектов препарата «ГамКовидВак».