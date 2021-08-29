По факту крушения Су-24 в Пермском крае возбуждено уголовное дело

Самолет рухнул в лесу. Фото: СОЦСЕТИ

Военно-следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту крушения в Пермском крае самолета Су-24.

Следователи будут разбираться, было ли «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» - как гласит статья 351 Уголовного кодекса РФ.

Напомним, 27 августа бомбардировщик СУ-24 летел на плановый ремонт. Полет выполнялся без боекомплекта. Около 17.30 в небе над Верещагинским районом у воздушного судна отказала техника. Самолет упал на землю возле деревни Кричано, в 95 километрах от Перми. Оба летчика успели катапультироваться. На их поиски сразу же вылетел вертолет со спасателями. Им удалось обнаружить летчиков в удовлетворительным состоянии и доставить их в больницу.