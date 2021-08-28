В центре Перми закрыли знаменитый магазин "Мелодия"

Магазин "Мелодия" работал в Перми с 2003 года. Фото: архив "КП"

В Перми закрылся магазин музыкальных инструментов, который работал с 2003 года. «Мелодия» на улице Ленина, 36 больше не работает, об этом сообщает издание Business Class. По информации сервиса раскрытия информации «Сбис», ООО «Мелодия» находится в процессе ликвидации. Ликвидатором выступает владелец компании Ольга Чиркова.

Стоимость бизнеса оценивается в 225 тыс. рублей. Доходы организации по итогам 2020 года составили 2.6 млн рублей, убытки – 600 тыс. рублей.