В Пермском крае коронавирус обнаружили в 25 территориях за сутки

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена за сутки у 473 жителей в 25 территориях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена за сутки у 473 жителей в 25 территориях. В Перми 295 заболевших, также в лидеры по числу выявленных случаев - Чусовской городской округ, там инфекция обнаружена у 32 жителей, в Чернушинском – у 24, в Осинском – у 23.

В Чайковском 19 заболевших, в Очерском городском округе 14.

По 8 случаев в Краснокамском городском и Бардымском муниципальном округах. По 7 заболевших в Соликамском округе и в Кунгуре, 6 в Еловском муниципальном округе, по 5 в Гремячинском и Лысьвенском городских округах.

По 3 случая в Березниковском и Кунгурском округах, по 2 – в Суксунском, Частинском и Горнозаводском.

Еще в 6 территориях выявлено по 1случаю COVID-19: это Добрянский, Ильинский, Верещагинский и Карагайский городские и муниципальные округа и Большесосновский и Пермский районы.