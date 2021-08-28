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Происшествия28 августа 2021 14:22

Увезли в больницу: в Перми собака напала на женщину

Случай произошел в Закамске
Анна Маркова
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Нападение бездомной собаки произошло в Кировском районе.

Нападение бездомной собаки произошло в Кировском районе.

Фото: архив "КП"

В Перми утром в пятницу на улице Адмирала Ушакова, 55 бездомная собака напала на женщину. По информации источника, 57-летняя женщина получила травмы. На место была вызвана «скорая помощь», медики госпитализировали пострадавшую в больницу.

Это не единственный случай нападения бездомных собак в Перми. 23 августа в Орджоникидзевском районе бездомные собаки покусали 40-летнюю женщину. По информации источника, случай произошел по улице Делегатская, 37/1. Женщина получила травмы, очевидцы вызвали ей «скорую». Пострадавшую отвезли в травмпункт.