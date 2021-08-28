В Перми после ремонта открыли проезд на улице Попова

Движение на улице Попова теперь возможно по 4 полосам.

В Перми в субботу, 28 августа, запущено движение на улице Попова в 4 полосы.

Реконструкция улицы началась еще в апреле. За 4 месяца подрядчик переустроил подземные коммуникаций, дождевую канализацию, наружные сети канализации, построил новую кабельную канализацию под сети связи, уложил асфальт и установил новое освещение.

«Подрядчику осталось только завершить благоустройство – закончить устройство тротуаров, газонов, провести озеленение. К началу сентября на дорогу нанесут разметку», - сообщает пресс-служба администрации Перми.

После реконструкции на улице Попова появилась дополнительная полоса для движения общественного транспорта. Полос к улице Петропавловской стало больше.

Продолжится строительство надземного пешеходного перехода через улицу Попова в створе улицы Советской. Поэтому будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Петропавловской в сторону центра города на уширении проезжей части будет недоступна крайняя правая полоса. Снять временное ограничение движения планируется к ноябрю. Завершить строительство надземного пешеходного перехода планируется летом 2023 года.