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Общество28 августа 2021 7:38

В сентябре в автобусах Перми запустят бескондукторную оплату проезда

В администрации назвали маршруты, которые начнут работать в тестовом режиме
Анна Маркова
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С 1 сентября городской транспорт вернется к осеннему расписанию.

С 1 сентября городской транспорт вернется к осеннему расписанию.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в сентябре в общественном транспорте вновь заработает бескондукторная система оплаты проезда.

Сейчас продолжается подготовка к ее постепенному переходу. В администрации города рассказали, что перевозчики обратились в департамент транспорта ускорить перехода на бескондукторную систему оплаты проезда. В тестовом режиме планируется внедрить ее в сентябре на автобусах №4, №59, №80 и трамвае №8. Это вызвано кадровым дефицитом в отрасли.

- Нужно доработать возможность предоставления пересадки в электронном виде, ввести в эксплуатацию стационарные валидаторы на всем городском пассажирском транспорте, а также наладить систему управления контролерами, – сказал Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

Кстати, с 1 сентября городской транспорт вернется к осеннему расписанию, транспорта на автобусных маршрутах станет больше.