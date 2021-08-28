В сентябре в автобусах Перми запустят бескондукторную оплату проезда

С 1 сентября городской транспорт вернется к осеннему расписанию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в сентябре в общественном транспорте вновь заработает бескондукторная система оплаты проезда.

Сейчас продолжается подготовка к ее постепенному переходу. В администрации города рассказали, что перевозчики обратились в департамент транспорта ускорить перехода на бескондукторную систему оплаты проезда. В тестовом режиме планируется внедрить ее в сентябре на автобусах №4, №59, №80 и трамвае №8. Это вызвано кадровым дефицитом в отрасли.

- Нужно доработать возможность предоставления пересадки в электронном виде, ввести в эксплуатацию стационарные валидаторы на всем городском пассажирском транспорте, а также наладить систему управления контролерами, – сказал Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

Кстати, с 1 сентября городской транспорт вернется к осеннему расписанию, транспорта на автобусных маршрутах станет больше.