«Виновному грозит четыре года колонии». Уголовное дело о гибели на пожаре восьми человек ушло в суд

Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Столичные следователи СК России сообщили о завершении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Обвинение предъявлено жителю города Кудымкара Дмитрию Караваеву.

Трагедия произошла, напомним, в ночь на 1 мая 2021 года в доме на улице Пушкина в городе Кудымкаре. На пожаре погибли двое детей - 5 и 10-лет и шестеро взрослых.

- По версии следствия, осенью 2019 года Караваев по просьбе своей сестры установил в ее доме отопительный котел, не соблюдая при этом требования пожарной безопасности, - сообщает пресс-служба СК РФ. - В процессе длительного использования отопительного оборудования ошибки, допущенные при его установке, привели к чрезмерному прогреву стен дома и их возгоранию.

В ближайшее время обвиняемый сядет на скамью подсудимых. Максимальное наказание, которое ему грозит – до четырех лет лишения свободы.

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