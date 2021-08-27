Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 29 территориях Пермского края

В регионе зафиксирован очередной антирекорд - 480 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такого количества заболевших не было никогда ранее за все время пандемии. Фото: архив "КП"

На 27 августа 2021 года в Пермском крае выявлено 85 878 жителей с COVID-19. За минувшие сутки в регионе зафиксирован очередной антирекорд - 480 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такого количества заболевших не было никогда ранее за все время пандемии. Новые заболевшие обнаружены в 29 территориях региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 224, - сообщил краевой оперштаб по борьбе с инфекцией. - На втором месте - Чернушинский округ, где обнаружено 48 инфицированных. Третье место занимает Чайковский округ, где заболели 38 человек.

В Пермском районе инфекция диагностирована у 32 жителей, в Верещагинском округе – у 20, в Октябрьском округе – у 18, в Березниках – у 16.

В Кишертском и Осинском округах зафиксировано по 15 человек с COVID-19, в Краснокамском округе – 10, в Соликамском и Чердынском округах – по шесть.

В Еловском и Очерском округах выявлено по пять заболевших, по три – в Кизеле.

По два инфицированных - в Кунгуре, Нытвенском, Добрянском, Красновишерском и Карагайском округах.

По одному - в девяти территориях края. Это Кудымкарский, Юсьвенский, Юрлинский, Лысьвенский, Горнозаводский, Александровский, Березовский округа, Кунгурский район и Губаха.