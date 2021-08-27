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Происшествия27 августа 2021 17:47

Видео с места падения СУ-24 под Пермью

Самолет разбился в Верещагинском районе
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Самолет упал в Верещагинском районе. Фото: Подслушано Пермь/ВКонаткте.

Самолет упал в Верещагинском районе. Фото: Подслушано Пермь/ВКонаткте.

Появилось видео места падения СУ-24 под Пермью. Самолет рухнул 27 августа около 17.30 часов по местному времени в 95 км западнее Перми. По предварительным, бомбардировщик Су-24 потерпел крушение из-за отказа техники. Двое летчиков успели катапультироваться.

- При перелете на плановый ремонт под Пермью потерпел аварию самолет Су-24, летчики катапультировались, - прокомментировали в Минобороны. - Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет. Для эвакуации экипажа направлен спасательный вертолет.

В Пермском крае потерпел крушение бомбардировщик СУ-24