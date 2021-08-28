«Принесла в зубах кисть руки». В Пермском крае собака привела в ужас свою хозяйку

В Пермском крае собака принесла хозяйке кисть медведя. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В небольшом поселке Зюкайка в Верещагинском районе местная жительница отпустила погулять со двора свою собаку. Их дом находится недалеко от авторемонтного завода. Собака убежала, а через некоторое время вернулась с чем-то в зубах. По словам местных жителей, хозяйка пса была в ужасе, когда увидела в пасти у питомца кисть руки. Находку у собаки тут же отняли и вызвали полицию.

- Кисть была не то что похожа, она была человеческой, - говорит Ольга. - На место приехали сотрудники, кость забрали. А потом никаких новостей, мы волнуемся, хотим узнать, чья это рука.

Вот что "КП" рассказали в региональном следственном комитете.

- Материал проверки был зарегистрирован в полиции, - сообщили в ведомстве. - Проверка показала, что это была старая медвежья лапа.