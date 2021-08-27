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Общество27 августа 2021 15:14

МЧС предупреждает жителей Прикамья о грядущих ночных заморозках

Холодные ночи ожидаются с 28 по 30 августа
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

Краевое МЧС предупреждает прикамцев и гостей региона о ночных заморозках, которые ожидаются в Прикамье с 28 по 30 августа. Так, местами по краю прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов.

В связи с заморозками в ведомстве просят быть внимательнее при эксплуатации приборов отопления и электрооборудования. Дачникам рекомендуется укрывать растения полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. А автомобилистам – быть внимательнее на дорогах.