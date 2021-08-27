МЧС предупреждает жителей Прикамья о грядущих ночных заморозках

. Фото: Василий Вахрин

Краевое МЧС предупреждает прикамцев и гостей региона о ночных заморозках, которые ожидаются в Прикамье с 28 по 30 августа. Так, местами по краю прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов.

В связи с заморозками в ведомстве просят быть внимательнее при эксплуатации приборов отопления и электрооборудования. Дачникам рекомендуется укрывать растения полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. А автомобилистам – быть внимательнее на дорогах.