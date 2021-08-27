В Перми очевидец достал из воды труп мужчины

В Кировском районе на Каме утонул мужчина. Фото: Анна Маркова

В Перми 26 августа в Кировском районе произошел несчастный случай на Каме. Около 19 часов примерно в километре от пляжа очевидец увидел в воде тело мужчины. По информации источника, он достал его на берег и обратился за помощью к спасателям-матросам, дежурившим на пляже.

Они попытались откачать его, но не вышло, сердце мужчины остановилось. На место были вызваны полицейские, личность погибшего установили, им оказался 69-летний местный житель.