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Происшествия27 августа 2021 13:56

В Перми очевидец достал из воды труп мужчины

Происшествие случилось на Каме
Анна Маркова
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В Кировском районе на Каме утонул мужчина.

В Кировском районе на Каме утонул мужчина.

Фото: Анна Маркова

В Перми 26 августа в Кировском районе произошел несчастный случай на Каме. Около 19 часов примерно в километре от пляжа очевидец увидел в воде тело мужчины. По информации источника, он достал его на берег и обратился за помощью к спасателям-матросам, дежурившим на пляже.

Они попытались откачать его, но не вышло, сердце мужчины остановилось. На место были вызваны полицейские, личность погибшего установили, им оказался 69-летний местный житель.