Подозреваемому в убийстве 21-летней пермячки назначена психиатрическая экспертиза

25-летний подозреваемый в убийстве девушки в Перми.

В Перми в суде Кировского района избрана мера пресечения 25-летнему подозреваемому в убийстве 21-летней Ангелины Т. Суд оставил его под стражей на время следствия, хотя адвокат и сам подозреваемый просили другой меры – домашний арест. Суд также назначил ему судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

- В настоящее время 25-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщает СКР по Пермскому краю. - Вину он признал полностью.

Сотрудниками регионального СК продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий по установлению обстоятельств совершенного подозреваемым преступления. С учетом характера совершенного преступления в ходе расследования в отношении обвиняемого назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, останки тела 21-летней девушки были обнаружены в квартире подозреваемого на улице Автозаводской в Перми. Бывший ухажер сознался в содеянном следователям, он рассказал, что сначала задушил девушку, а потом расчленил ее тело в ванной. Останки положил в холодильник.

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