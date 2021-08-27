В выходные в Индустриальном районе пройдет масштабное отключение холодной воды

. Фото: архив "КП"

В грядущие выходные в Индустриальном районе Перми пройдут отключения холодной воды. Об этом сообщили в «Новогоре-Прикамье».

Так, в субботу, 28 августа, с 10:00 утра до воскресенья, 10:00 утра воды не будет по адресам:

- улица Андроновская 1-я, 7а

- улица Архитектора Свиязева, 41, 43, 45, 47, 49

- улица Верховая 1-я, 14

- улица Газосварщиков, 10, 16

- улица Гамовска 1-я, 47, 72, 92

- улица Геологов, 20

- улица Дениса Давыдова, 23, 25, 25А, 27, 27А

- улица Дивьинская, 89/1, 92

- улица Заливная, 31

- улица Ипподромная 2-я, 1а

- улица Карьерная 1-я, 17, 54

- улица Качалова, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47

- улица Комбайнеров, 36, 39, 39Б, 41, 43, 44

- улица Конструкторская, 17

- улица Космонавта Беляева, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 190, 20, 206, 20А, 22, 24, 24А, 26, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 38, 40, 40А, 40Б, 40В, 40Д, 42, 44, 46, 47, 54А, 56, 59, 61, 8, 81, 9, 9А

- улица Космонавта Леонова, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 33, 37

- улица Милиционера Власова, 4, 4А

- улица Мира, 115, 115Б, 45

- улица Нефтяников, 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 166, 17, 172, 174, 18, 1А, 2, 20, 21, 211, 213, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34А, 36, 37, 38, 38А, 3А, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 48А, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 60, 60А, 62, 62А, 8, 8А, 9

- улица Ремонтная 2-я, 20

- улица Сталеваров, 30

- улица Теплогорская, 20, 22

- улица Экскаваторная, 10, 20, 35, 35А, 37А, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 60

- улица Энергетиков, 16, 26, 38, 38А, 50