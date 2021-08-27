В Перми полицейским пришлось гнаться за пьяной 19-летней матерью на скутере с малышом в руках

Пьяную девушку на скутере с ребенком задержали в Перми. Фото: кадр видео ГУ МВД по Пермскому краю.

Полицейские Перми опубликовали видео, на котором патрульный автомобиль преследует скутер. Оказалось, за рулем мопеда была молодая женщина, она мчалась по дороге, придерживая одной рукой маленького ребенка.

Случай произошел в Орджоникидзевском районе. Наряд ДПС заметил девушку на скутере без шлема с малышом. Полицейским пришлось некоторое время преследовать мопед. На требование остановиться девушка отреагировала не сразу. Когда двухколесному перегородила путь машина полицейских, пойдя на обгон, девушка остановилась. Скутериста сначала отказывалась садиться в автомобиль полицейских, но ей предстояло пройти освидетельствование.

Оказалось, за рулем была 19-летняя пермячка, на месте она прошла тест на алкоголь. Прибор показал, что молодая мать пьяна. Ее отстранили от управления, а двухлетнего сына передали родственникам, которые приехали на место, где была задержана девушка.

Полицейские выяснили, что в январе этого года, любительница погонять на мопеде уже задерживалась и привлекалась к административной ответственности за вождение без водительских прав в нетрезвом виде.

- За неисполнение обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка на молодую мать составили протокол об Административных правонарушениях Российской Федерации, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. В отношении нарушительницы полиция составила шесть административных материалов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в нетрезвом виде.