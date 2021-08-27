В Прикамье выявлено еще 473 случая заражения COVID-19

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В Пермском крае выявлено 473 новых случая заражения COVID-19. 44 человека проходят лечение в больницах, 429 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в крае за время пандемии достигло 85 871. В числе 475 новых заболевших 187 пациентов мужского пола, 286 – женского, в их числе 73 ребенка.

Выздоровело за сутки 470 человек.

Суточная смертность от инфекции составила 30 человек. Общее число умерших от коронавируса за время пандемии достигло 3 997 человек.