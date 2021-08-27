Число полностью вакцинированных от COVID-19 прикамцев достигло более 517 тысяч человек

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В Пермский край поступило еще 12,6 тыс. доз вакцины «Спутник V» («ГамКовидВак»). Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. А число вакцинированных жителей региона достигло более 517 тыс. человек.

В ближайшее время препарат будет распределен между поликлиниками, которые проводят вакцинацию населения.

Всего с начала года в Пермский край было доставлено более 812,9 тыс. комплектов вакцин – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Сегодня в регионе от COVID-19 привились 660,7 тыс. жителей. Из них 517,6 тыс. человек полностью завершили курс вакцинации, получив оба компонента препарата.