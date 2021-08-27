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"Бизнес-новости": Пермь27 августа 2021 10:14

В Перми должники за тепло лишились своих автомобилей

Также неплательщикам грозит арест средств на банковских счетах, недвижимости и лишение права на выезд за границу
Источник:kp.ru
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У недобросовестных плательщиков арестовали автомобили.

У недобросовестных плательщиков арестовали автомобили.

В Орджоникидзевском районе Перми состоялся рейд по должникам за тепло и горячую воду. Сотрудники Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю арестовали автомобили недобросовестных плательщиков.

Чтобы получить их назад, должникам придется не только погасить задолженность, но и оплатить расходы на эвакуацию, а также внести исполнительский сбор. В противном случае, имущество будет реализовано в счет погашения долга.

- В этом году своих автомобилей могут лишиться все, кто не оплачивает услуги отопления и горячего водоснабжения более, чем 3 месяца, - отметили в «ЭнергосбыТ Плюс». - Кроме этого, неплательщикам грозит арест средств на банковских счетах, недвижимости и лишение права на выезд за границу. В настоящее время в работе у судебных приставов находится около 40 тысяч исполнительных документов в отношении должников за тепло и ГВС.

В Пермском крае в августе 2021 года общая сумма долгов физических лиц перед компаниями Группы «Т Плюс» превысила 3,5 млрд рублей. Эти средства могли быть направлены на развитие теплосетевого комплекса, ремонт и модернизацию трубопроводов, что позволило бы на порядок повысить комфорт и надежность всех потребителей.

Чтобы не допустить роста просроченных обязательств и снизить их объем, теплоэнергетики пользуются всеми предусмотренными законом способами по взысканию задолженности. Ежедневно на улицах Перми проводятся рейды с применением системы «Дорожный пристав», что приводит к арестам автомобилей «тепловых» должников, выявленных в потоке движения.