Подозреваемого в убийстве 21-летней девушки арестовали на два месяца

Девушка пропала 22 августа, через три дня ее обнаружили мертвой.

В Кировском районном суде Перми в пятницу, 27 августа, была избрана мера пресечения подозреваемому в жестоком убийстве 21-летней Ангелины Т. Ее бывший 25-летний молодой человек арестован на два месяца, он проведет в СИЗО до 26 октября, пока будет идти следствие.

Напомним, останки тела 21-летней девушки были обнаружены в квартире подозреваемого на улице Автозаводской в Перми. Бывший ухажер сознался в содеянном следователям, он рассказал, что сначала задушил девушку, а потом расчленил ее тело в ванной. Останки положил в холодильник.

Молодого человека задержали через три дня после исчезновения Ангелины в Нытвенском районе. Мотивом преступления он назвал неразделенную любовь. Девушка отказала ему на предложение вновь начать отношения. Известно, что у подозреваемого есть психические заболевания, он неоднократно наблюдался в спецучреждении.

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