Дмитрий Махонин: На стимулирующие выплаты медикам было направлено более 12,5 миллиардов рублей

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Дмитрий Махонин отметил, что пандемия заставила пересмотреть приоритеты работы Правительства.

- Для нас – и для Правительства, и для всех жителей региона – пандемия стала вызовом. Потребовалось вводить ограничения, перестраивать работу системы здравоохранения, создавать резервы. Сегодня можно сказать, что с помощью дополнительных и действующих мер нам удалось не без потерь, но все-таки справиться со сложными задачами, с которыми мы столкнулись из-за пандемии – поддержать незащищенных жителей и сохранить устойчивость экономики региона. Но эта борьба еще далеко не закончена. Мы нацелены на развитие региона и преодоление сложностей, возникших в 2020 году, – сказал губернатор.

Отдельно Дмитрий Махонин остановился на вопросах поддержки здравоохранения в период пандемии. По его словам, в 2020 году на выплаты стимулирующего характера за работу с COVID-19 медицинским работникам было направлено более 12,5 миллиардов рублей. Усиливалась материальная база медучреждений. Врачи и медперсонал направлялись на переобучение. К оказанию помощи были привлечены более 2 000 волонтеров.

Все эти меры дали результат - в Пермском крае наблюдался самый низкий рост смертности в Приволжском округе. Кроме того, край вошел в число регионов с минимальным уровнем увеличения смертности в России и занимает по этому показателю 79 место из 85.

Также Дмитрий Махонин рассказал про меры социальной поддержки населения. За год на эти цели было направлено 8,5 миллиарда рублей – около 150 тысяч семей с детьми получали различные пособия и выплаты. Малоимущим семьям оказывалась единовременная материальная помощь.

За счет федерального бюджета выделялись средства на социальные выплаты безработным гражданам и создание дополнительных рабочих мест. Благодаря этому уровень общей безработицы на начало 2021 года по Пермскому краю составил 5,7 процента, что ниже значения данного показателя по России в целом. А в июне 2021 года безработица сокращена до 4,6 процента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Пермского края по итогам 2020 года составила почти 42 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 9 процентов.