Дети сотрудников пермского «Уралхима» отдохнули в летних лагерях

Фото: Виктория Тарасенко

- Дочка отдыхала в лагере «Новое поколение». Ей девять лет и это была ее первая поездка в лагерь, - рассказывает Александр Зыков, машинист компрессорных установок цеха по производству аммиака филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми. Эмоции у нее остались только положительные! Дети плавали в бассейне, каждый день был насыщен событиями. В конце смены дочка попросила отправить ее туда снова. Очень здорово, что работодатель помогает с организацией детского отдыха. Это хорошее подспорье родителям: предприятие оплачивают большую часть путевки, а дети при этом насыщенно и интересно проводят свои каникулы.

За прошедшее лето 88 детей работников филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми смогли отдохнуть в оздоровительных лагерях Пермского края при поддержке предприятия. Работникам филиала «ПМУ» предложили на выбор летние лагеря «Благодать» в Усть-Качке, «Новое поколение» в д. Дворцовая Слудка, «Сосновый бор» и «Звездный» на Гайве. Предприятие оплатило сотрудникам 85 процентов стоимости путевок.

Традиционно большинство детей - 46 человек - выбрали «ребячий лагерь Новое поколение». Там отдыхающие погрузились в мир творческих выступлений и необычных спортивных игр. Дети смогли проявить себя в международной дипломатии и познакомиться с иностранными волонтерами, показать себя в творчестве, найти своё «Я», открыть в себе качества лидера и научиться работать в команде.

20 человек оздоровились в «Сосновом бору». Культурно-досуговые и спортивные мероприятия там в этом году были посвящены теме кругосветного путешествия. 14 ребят провели каникулы в лагере «Благодать», который находится в живописном месте в окружении сосен. Ещё восемь детей побывали в «Звёздном». В этом лагере ребята смогли почувствовать себя участниками сказочных путешествий, изобретателями и супергероями.