Открытие первой очереди МФЦ «Эспланада» запланировано на 3 декабря

Фото: Проектное бюро R1

Техническое открытие атриума у строящегося МФЦ «Эспланада» запланировано на 3 декабря 2021 года. В этот день начнут работу 80% арендаторов торговых павильонов, сообщает издание Business Class.

Напомним, строительство будущего МФЦ ведется в Перми в границах улиц Монастырская – Попова – Петропавловская – Осинская. На территории объекта появятся магазины, детский центр, кинотеатр, рестораны, парковка и гостиница.

Отметим, что ТРК на ул. Петропавловской – это первая очередь МФЦ «Эспланада». Второй станет пятизвездочная гостиница сети Radisson, третьей – конференц-зал на тысячу мест и еще одна торговая галерея. Всего МФЦ вместит около 260 магазинов, из них 160 – в первой очереди.