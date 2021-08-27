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Общество27 августа 2021 8:05

В пермском транспорте с 31 августа можно будет оплатить проезд по QR-коду

Пока новая система оплаты будет тестироваться на трамвае №6
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Пермь Первая/ВКонтакте

Фото: Пермь Первая/ВКонтакте

В Перми с 31 августа можно будет оплатить проезд по QR-коду. Об этом объявил мэр Перми Алексей Демкин во время прямого эфира во «ВКонтакте».

Первым маршрутом, на котором опробуют технологию, станет трамвайный маршрут №6. Для того, чтобы оплатить проезд через QR-код потребуется установить мобильное приложение «Транспортная карта Пермь».

Пассажиру нужно будет навести камеру на QR-код, который размещен в салоне транспортного средства, и оплатить проезд с электронного кошелька. Далее появится возможность привязки виртуальной карты. Также можно будет списать средства с проездного.