В пермском транспорте с 31 августа можно будет оплатить проезд по QR-коду

Фото: Пермь Первая/ВКонтакте

В Перми с 31 августа можно будет оплатить проезд по QR-коду. Об этом объявил мэр Перми Алексей Демкин во время прямого эфира во «ВКонтакте».

Первым маршрутом, на котором опробуют технологию, станет трамвайный маршрут №6. Для того, чтобы оплатить проезд через QR-код потребуется установить мобильное приложение «Транспортная карта Пермь».

Пассажиру нужно будет навести камеру на QR-код, который размещен в салоне транспортного средства, и оплатить проезд с электронного кошелька. Далее появится возможность привязки виртуальной карты. Также можно будет списать средства с проездного.