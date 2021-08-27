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Общество27 августа 2021 6:53

Оперштаб: в Пермском крае отменен запрет на работу крупных ТЦ в выходные

Изменения внесены в перечень противоэпидемических мероприятий
Анна Маркова
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Уже в эти выходные крупные ТЦ возобновят работу.

Уже в эти выходные крупные ТЦ возобновят работу.

Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае Оперштаб принял решение отменить запрет на работу крупных торговых центров в субботу и воскресенье. Новые меры против коронавирусной инфекции действовали три недели, с 5 августа. В пятницу на сайте правительства Прикамья появилась информация об отмене этих ограничительных мер.

Уже в эти выходные крупные ТЦ, а также гипермаркеты в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском смогут работать.

Напомним, запрет на их работу был вызван высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией, а также призывом предпринимателей начать строго соблюдать эпидемиологические меры.