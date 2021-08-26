Новые случаи COVID-19 выявлены в 28 муниципалитетах Прикамья

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По результатам исследований Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые заболевшие COVID-19 обнаружены в 28 территориях региона.

Больше заражений COVID-19 выявлено в Перми – 222. Далее идет Верещагинский городской округ, где обнаружили 35 человек с инфекцией. На третьем месте идут две территории, в которых зафиксировано по 27 случаев заболевания - Куединский муниципальный округ и Оханский городской округ.

В Сиве коронавирус подтвердился у 22 человек. В Ильинском городском округе – у 19. В Пермском муниципальном районе – у 16. По 12 случаев инфицирования выявлено в Очерском и Чернушинском городских округах. По 11 – в Кунгуре и Осинском городском округе. В Краснокамском городском округе заболели 9 жителей, в Частинском муниципальном округе – 8, в Бардымском муниципальном округе – 7.

По 5 жителей заразились в Березниках и Соликамске, по 4 – в Кишертском и Ординском муниципальных округах. В Чердынском городском округе коронавирусная инфекция диагностирована у 3 человек.