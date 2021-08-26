Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика26 августа 2021 19:28

«Сатурн-Р» может продать землю, предназначенную для строительства четвертой очереди ЖК «Арсенал»

Об этом заявил Александр Репин
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Холдинг «Сатурн-Р» может продать территорию, которая предназначается для застройки 4-й очереди ЖК «Арсенал». Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на генерального директора холдинга Александра Репина.

Так, бизнесмен уточнил, что компания пока не знает будет ли строить 4-ю очередь ЖК в Красных Казармах. И отметил, что продажа участка позволит заработать денег быстрее, но меньше, чем при застройке территории.

«Сатурн-Р» продолжит отстаивать договоренность с администрацией по увеличению плотности застройки. Александр Репин напомнил, что изначально покупал территорию с возможностью застройки 165 тыс. кв. метров. Сейчас участок позволяет застроить только 100 тыс. кв. метров.