«Сатурн-Р» может продать землю, предназначенную для строительства четвертой очереди ЖК «Арсенал»

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Холдинг «Сатурн-Р» может продать территорию, которая предназначается для застройки 4-й очереди ЖК «Арсенал». Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на генерального директора холдинга Александра Репина.

Так, бизнесмен уточнил, что компания пока не знает будет ли строить 4-ю очередь ЖК в Красных Казармах. И отметил, что продажа участка позволит заработать денег быстрее, но меньше, чем при застройке территории.

«Сатурн-Р» продолжит отстаивать договоренность с администрацией по увеличению плотности застройки. Александр Репин напомнил, что изначально покупал территорию с возможностью застройки 165 тыс. кв. метров. Сейчас участок позволяет застроить только 100 тыс. кв. метров.