В Пермь вернется фестиваль уличных театров «Флюгер»

Фото: Министерство культуры Пермского края

В Перми вновь состоится фестиваль уличных театров «Флюгер». Он намечен на 11 и 12 сентября. Масштабное шоу может увидеть бесплатно каждый желающий. Место действия – городская эспланада.

Участниками фестиваля станут театр из Эстонии — «Королевский жираф», московские коллективы «Высокие братья», «Эскизы в пространстве» и «Черный квадрат» и «Петрушки». Уличные театры Санкт-Петербурга — «RUSIR», «АспектР» и «Вокруг».

Не останется фестиваль и без выступлений пермских коллективов: театров «Туки-Луки» и «Карабаска», театра огня «Игры пламени», живых статуй театра «Custodies».

Выступления, с соблюдением эпидемиологических норм, продлятся с 12:00 и до 22:00.