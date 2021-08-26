Подозреваемый в убийстве 21-летней девушки назвал мотивы преступления

Ангелину искали три дня полиция и волонтеры. Фото: Соцсети.

Следователи задержали 25-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве, пропавшей три дня назад, 21-летней девушки.

Он не стал отрицать свою вину и рассказал, как он расправился со своей бывшей девушкой. По информации источника «КП», они расстались несколько лет назад и все это время парень не мог забыть красавицу. Известно, что Ангелина Т., приехала к дому парня на такси. Молодые люди выпивали и выясняли отношения. Отвергнутый когда-то ухажер снова предложить девушке быть вместе, но та оказала ему. Не стерпев обиды, он набросился на нее и задушил. На следующий день он перетащил ее тело в ванную и расчленил. Останки сложил в пакеты и убрал в холодильник.

Подозреваемого задержали в одном из сел в Нытвенском районе, у родственников. СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Убийство», в ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

Известно, что молодой человек страдает психическим расстройством и неоднократно проходил лечение в клинике.

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