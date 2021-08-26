В Перми может появиться сервисный центр по обслуживанию отечественных самолетов

ПД-14. Фото: wikipedia.org

В краевой столице может появиться сервисный центр по обслуживанию отечественных самолетов. Об этом во время отчета перед депутатами заксобрания о деятельности регионального правительства сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Мы рассчитываем, что основным двигателем для самолетов будет ПД-14, который производится в Перми», - подчеркнул глава Прикамья.

ПД-14 – это первый с 1990-х годов российский турбовентиляторный двигатель, созданный для гражданской авиации. В феврале «Пермские моторы» получили разрешение на серийное производство двигателей ПД-14.