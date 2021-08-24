Театр «У Моста» открывает театральный сезон

Фото предоставлено Театром «У Моста»

1 сентября театр «У Моста» открывает 34-й сезон, который, как всегда, обещает быть ярким и удивительным. Русская и зарубежная классика, современная драматургия; национальный колорит Грузии и Белоруссии; драма, комедия и мистика – разнообразнейший репертуар абсолютно на любой вкус.

Открывают сезон зажигательные грузинские комедии в режиссуре Сергея Федотова – «Мачеха Саманишвили» и «Ханума», полюбившиеся и российским, и зарубежным зрителям. Так, на гастролях в Тбилиси, грузины отметили, что актёрам «У Моста» удалось невероятное – просто перевоплотиться в настоящих жителей Кавказа и передать их жизнелюбие и особый темперамент.

Еще один национальный спектакль в афише сентября – «КАМЕДЫЯ». Архетипичная притча с белорусским колоритом в постановке Андрэя Савасцея (Беларусь) погружает в богатейшее фольклорное наследие Беларуси, поиски особенного языка выражения и специфического юмора, созвучных сегодняшнему дню.

Русскую классику представят уже легендарные спектакли «На дне» и «Мастер и Маргарита». Знаковые спектакли театра, которые с нетерпением ждут на международных и российских фестивалях, на гастролях в России и за рубежом.

Сказка для взрослых «Про Федота-стрельца…» – абсолютный хит прошлого сезона, гомерически смешная комедия «Детектор лжи», оригинальный мистический анекдот «Сансара», динамическая спортивная комедия «Команда» – всё это современная драматургия. Но эти настолько разные спектакли объединяет оригинальность постановок, искромётный юмор, яркие персонажи и нестандартные сценический решения.

Фото предоставлено Театром «У Моста»

Не обойдётся и без мистики! Театр ужаса, первооткрывателем которого является театр «У Моста»,предстанет перед зрителем во всём своем блеске в триллерах «Мефистофель» и «Дракула». Атмосфера загадки и тайны, страх перед своими скрытыми желаниями и невероятное стремление преодолеть этот страх – все эти недоступные человеческому сознанию чувства откроются каждому, пришедшему на спектакли.

Новый сезон – новые постановки. Зрителей ждут премьерные спектакли в режиссуре Сергея Федотова – «Гроза» А. Островского, «Старший сын» А. Вампилова, «Яма» А. Куприна, конечно, премьерный спектакль проекта Рождественские встречи, название которого пока остается тайной. Тайной для всех, но не для Сергея Федотова!

Режиссер Владимир Берзин и художник Владимир Ковальчук представят свою новую работу «Таланты и поклонники» А. Островского. Это пятая совместная постановка театра «У Моста» и московского тандема.

Этот театральный сезон обещает побить все рекорды по количеству фестивалей и гастролей. Уже в сентябре театр «У Моста» примет участие в двух фестивалях – «Белая Вежа» (Брест, Беларусь), и Северный театральный фестиваль (Сыктывкар), где будут представлены спектакли «На дне» и «Мачеха Саманишвили». В октябре «У Моста» ждут в Пензе и Кузнецке на фестивале «Золотая провинция» со спектаклями «Энергичные люди» и «Детектор лжи». А в ноябре по многочисленным просьбам зрителей театр вновь посетит Москву и Санкт-Петербург с постановками «На дне» и «Мачеха Саманишвили». И это только начало!

Единственный в мире Мистический театр ждет своих зрителей и опять будет удивлять, покорять и восхищать!

Билеты: +7 (342) 237 52 55 или на сайте театра