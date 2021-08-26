«Лента» завершила покупку пермской сети «Семья»

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ООО «Лента» завершила сделку по покупке Группы компаний «Семья». Об этом сегодня, 36 августа сообщает пресс-служба «Ленты».

Цена покупки составила 2,45 млрд руб. В результате приобретения, одобренного ФАС России в июле 2021 года, доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Прикамье теперь составит около 7%. А объединенный бизнес укрепит позиции компании как 4-го по величине ритейлера в Перми.

Интегрировать в собственную розничную сеть магазины, инфраструктуру цепочек поставок, а также сотрудников сети «Семья» «Лента» планирует в течение ближайших 12 месяцев.