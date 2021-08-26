Жители Пермского края поделились фотографиями с открытия чемпионата WorldSkills Russia – 2021

Фото: WorldSkills Пермский край

В среду, 25 августа, состоялась церемония открытия финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021. Сотни участников со всей России приехали в Уфу, чтобы побороться за победу в конкурсе профессионального мастерства. Небольшая, но дружная делегация из Пермского края поделилась фотографиями с открытия чемпионата.

Фото: WorldSkills Пермский край

- Масштабы чемпионата растут с каждым годом: в 2021-м это 1800 конкурсантов и 2000 экспертов, в том числе из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств, - отметили организаторы конкурса.

Фото: WorldSkills Пермский край

Фото: WorldSkills Пермский край

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WorldSkills — международная некоммерческая организация, созданная для повышения стандартов профессиональной подготовки и квалификации кадров с помощью проведения профессиональных чемпионатов по всему миру.