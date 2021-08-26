В Пермском крае осудили мужчину за сбор денег террористам

Задержанный пособник террористов. Фото: пресс-служба ФСБ Пермского края.

Жителя Чайковского приговорили к 9 годам колонии за сбор денег для террористов. Подробности уголовного дела сообщили в УФСБ России по Пермскому краю.

Отбывая наказание в колонии по другим уголовным делам, мужчина принял радикальную форму ислама. Затем он начал переписываться с вербовщиком террористической организации «Исламское государство». По его просьбе осужденный зарегистрировал несколько телеграм-каналов для сбора денег на нужды незаконных вооруженных формирований, переводил деньги террористам и призывал осужденных оказывать материальную помощь вдовам боевиков.

Когда мужчина освободился, он продолжил финансирование терроризма. В 2020 году сотрудники ФСБ задержали его. У него дома они изъяли средства связи, носители информации, оборудование для обеспечения криптовалютных операций, экстремистскую литературу.

Мужчина приговорен к 9 годам лишения свободы и штрафу - 100 тысяч рублей.