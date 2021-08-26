«Головокружение» или «грузинский» спектакль: пермские театры презентуют начало нового сезона

В Перми в сентябре театры приглашают зрителей на премьеры спектаклей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские театры презентуют открытие нового сезона. Совсем скоро они откроют двери для своих зрителей. В сентябре пермяков ждут новые постановки.

Театр «У Моста» начнет свой 34-й сезон «грузинским» спектаклем. 1, 2 и 3 сентября здесь покажут комедию «Мачеха Саманишвили» (12+). В одном из любимых театров пермяков покажут русскую и зарубежную классику, современную драматургия, драму, комедии и мистика.

Пермский театр кукол откроет 85-й театральный сезон премьерой спектакля «Три поросенка» (4+). Это музыкальная сказка для зрителей старше 4 лет. Режиссер и художник спектакля – знаменитый кукольник, лауреат Государственной премии России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Иванников.

9 и 10 сентября на площадке частной филармонии «Триумф» театр «Балет Евгения Панфилова» откроет свой 35-й юбилейный сезон мировой премьерой спектакля «Головокружение» (16+) в постановке французских хореографов – Клода Брюмашона и Бенжамена Ламарша.

24 сентября Пермский театр юного зрителя откроет свой 58-й театральный сезон постановкой «Я вижу солнце» (14+).

Познакомиться с репертуаром на сентябрь и купить билеты на спектакли можно на официальных сайтах или в кассах театров. Во всех театрах будут соблюдаться противоэпидемические меры.