Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства 21-летней пермячки

21-лентяя Ангелина Т. была жестоко убита своим знакомым.

В Пермском крае следователи СКР по Кировскому району Перми возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

25 августа в одной из квартир было найдено расчлененное тело 21-летней Ангелины Т. Девушку искали трое суток полиция и волонтеры.

Подозреваемого установили и задержали у родственников в одном сел Нытвенского района.

- 25-летний молодой человек дал признательные показания, подтвердив свою причастность к убийству 21-летней знакомой, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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