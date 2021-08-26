Застройщики планируют снижать расходы в ближайшие три года

Сокращение расходов - в топ-3 стратегических приоритетов компаний из строительной отрасли на горизонте трех лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сокращение расходов - в топ-3 стратегических приоритетов компаний из строительной отрасли на горизонте трех лет. 30% опрошенных компаний-застройщиков назвали его значимым, в сравнении с 19% представителей других отраслей. Таковы результаты исследования, проведенного Райффайзенбанком и аналитическим агентством B2B International среди более чем 200 российских компаний с объемом годовой выручки более 538 млн рублей.

Компании из других отраслей фокусируются на иных стратегических приоритетах. Большинство компаний приоритизируют финансовую стабильность (48% всех респондентов считают это самым важным фактором), выход на новые рынки (37%) и повышение операционной эффективности (35%). Больше, чем в строительном бизнесе, сокращение расходов важно только в логистике и складском хранении — его внесли в список трехлетних целей 36% опрошенных.

«Кризисный период дает возможность компаниям протестировать эффективность бизнес-процессов, проверить качество управления. Первая половина 2021 года стала периодом восстановления бизнес-активности крупных клиентов, а мы продолжили развивать цифровые банковские инструменты, которые позволяют компаниям получать быстрый и простой доступ к финансированию», - отмечает Илья Шаталов, руководитель направления по работе с крупными компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.